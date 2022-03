Es su primer gol con la Selección Nacional

Redacción- Juan Pablo Vargas ve como premio a la paciencia su gol en victoria 2-0 ante Estados Unidos en último juego de la Eliminatoria.

El defensor costarricense no ha tenido fácil ganarse un lugar en La Sele, pese a su gran rendimiento en el Millonarios de Colombia.

Sin embargo, a pesar de no sumar minutos en sus llamados siempre ha tenido la disposición de estar para cuando sea requerido por la escuadra patria.

Siendo, hasta estos últimos juegos eliminatorios cuando se presentó la oportunidad de cosechar minutos con La Sele.

Incluso para este juego ante Estados Unidos, el defensor se impuso en las alturas para anotar el 1-0 en el compromiso.

Anotación que el central de la escuadra costarricense cataloga como un premio a la paciencia que ha tenido para poder estar celebrando hoy la clasificación al repechaje y su primer gol.

«Yo lo veo como un sueño, lo he trabajo, lo he soñado y lo he visualizado y Dios me premió regalándome este gol hoy y que mejor escenario que nuestra casa, con nuestra afición. Mucha paciencia yo he tenido que esperar he tenido que trabajar más duro para esperar mi oportunidad. Para mí, para Juan Pablo Vargas el momento está llegando y eso me hace muy feliz porque Dios sabe lo que me ha costado llegar hasta acá».

De esta manera, el defensor tuvo una noche soñada al lograr su primera anotación con la escuadra tica, además del sello especial de haber anotado ante un gran rival en una eliminatoria mundialista.