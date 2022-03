Puntarenas ya tiene el 50% de su boleto sellado para volver a primera

Redacción – El veterano capitán porteño, Kevin Sancho, afirma que muchos morados quieren que ascienda el Puntarenas FC, aunque siempre los chuchequeros les den pala cuando visitan el Estadio Miguel «Lito» Pérez.

Sancho dice que muchos amigos saprissistas le recuerdan hegemonía del PFC con el Monstruo, que cada vez que visitaba la «Perla del Pacífico» vivía una pesadilla, ya que más de una vez llevaban ventaja y los porteños venían de atrás para robarles la sonrisa.

Los morados no ganan un partido en suelo porteño desde el 2000. Ya han pasado 22 años y la racha sigue extendiéndose, debido que el PFC está en segunda desde su caída en mayo del 2014. Desde ahí, han pasado varios años cerca de tocar la gloria.

Pero ese regreso de cuadro porteño a la categoría mayor se podría dar pronto, debido que la escuadra liderada por Horacio Esquivel ya tiene el 50% de su boleto sellado para ascender, gracias a que salieron campeones del Apertura 2021 de segunda.

Por eso, Sancho señala que el sueño de ascender está intacto y por eso se fortalecen día a día para hacer realidad lo que muchos puntarenenses desean, tal y como lo es, ver al cuadro naranja de vuelta en la primera división.

A sus 37 años, Kevin Sancho es una voz autorizada dentro del camerino del PFC y en una charla con AMPrensa.com recordó que la historia entre el Tiburón y el Monstruo.

«Yo me imagino y he hablado con amigos morados que me dicen que ojalá Puntarenas FC regrese a primera división, ir a jugar al puerto es muy lindo, por eso sé que muchos morados quieren que ascienda el PFC, aunque les demos pala, pero es chiva saberlo, así fue y así está la historia el día de hoy, Saprissa tiene mucho sin ganar en el Lito Pérez.

Yo estuve también años atrás cuando el equipo estuvo en primera división, en ese momento había un gran equipo con figuras como Mario Camacho, Michael Barrantes Shane Orio, Kurt Bernard y el Flaco Arnáez como entrenador, desde ahí comenzó la historia y pum, ganaba Puntarenas o al menos empataba. Así está la historia, pero el sueño de ascender es lo más grande en el proceso, nos fortalecemos día a día y esperamos poder cumplir ese sueño», dijo Kevin Sancho a AMPrensa.com.