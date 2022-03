Redacción- La alopecia es la pérdida anormal del cabello, y se da tanto en hombres como en mujeres, esta ha sido una de las luchas más difíciles que ha tenido que enfrentar Jada Pinkett, pues comenzó a padecer de esto en el 2018.

La actriz habló por primera vez del tema en el programa de entrevistas en el cual era presentadora, Red Table Talk: «Fue aterrador cuando comenzó». Cuando comenzó a sufrir de esto, usualmente llevaba turbantes, pues destacó en el programa que era este tema era muy duro para ella, ya que cuidar su cabello solía ser un ritual hermoso.

«Hay gente aquí con cáncer, con niños enfermos… Veo cómo el poder superior se hace cargo de las cosas todos los días, Cuando lo miré desde esa perspectiva, me tranquilicé», dijo, añadiendo que su pérdida de cabello palidece en comparación con otros problemas.

En julio del 2021, a través de la cuenta de Instagram de su hija, la cantante Willow Smith, la artista mostró su cabeza completamente rapada, sin turbante.

«Mamá tendrá que raparse al cero para que nadie piense que se ha sometido a una cirugía cerebral o algo así. Esta alopecia y yo vamos a ser amigos… ¡Y punto!», contaba en un vídeo.

En esta 94 edición de los Premios Óscar, el famoso comediante Chris Rock comenzó a hacer chistes sobre el cabello de Jada.

«Jada, no puedo esperar a GI Jane 2», dijo Rock, en referencia a GI Jane, la película de 1997 en la que Demi Moore interpretó el papel principal con la cabeza rapada.

A lo cual, ella solamente se quedó con un mirada seria sin una sola sonrisa, Will Smith no se quedó tranquilo e inmediatamente se levantó a golpearlo, pues no le hizo gracia que hiciera ese chiste sobre un tema tan sensible.

Segundos después le grito que mantuviera el nombre de su esposa alejado de su boca.