Redacción – La Sele conquista el Estadio Cuscatlán con gran triunfo de 1-2 para seguir soñando con llegar al Mundial de Catar 2022, luego de alcanzar los 22 puntos.

Costa Rica no se achicó y salió con la motivación al tope para enfrentar a El Salvador en su casa. La Tricolor instauró un sistema de juego para presionar a los cuscatlecos desde los primeros minutos, con el fin de romper el cerrojo del técnico Hugo Pérez.

La cancha no ayuda pero la pulseó @joel_campbell12 pic.twitter.com/1lfZJdBNlq

Esa presión de los ticos fue un dolor de cabeza para El Salvador, que vio como Anthony Contreras tuvo el primer chance patrio al minuto 15, luego de un remate potente que tapó de forma extraordinaria Mario González, arquero de La Selecta.

Dicha opción inspiró a la Tricolor, que sobre 25 minutos vio como Joel Campbell se inventó una maravillosa jugada individual, la cuál no pudo terminar con broche de oro, debido a un desdibujado remate que se marchó apenas desviado.

Costa Rica siguió atacando al rival y al minuto 30, Anthony Contreras aprovechó un mal rebote de un salvadoreño para lucirse con un fantástico golazo de chilena para poner el 0-1 a favor de la Tricolor y así hacer vibrar a toda Costa Rica con el ¡GOOOL!.

Contreras se inauguró como goleador de La Sele, gracias a un maravillosa definición, la cuál fue aplaudida por todo el país, que se rindió a los pies del oriundo de Pavas.

La felicidad le duró solo un minuto a Costa Rica, debido que una enorme desatención de la defensa le costó caro a La Sele, que vio como Bryan Gil definió con una sutil definición para vencer a Keylor Navas y así desatar la locura en sus fanáticos con el 1-1.

En la anotación cuscatleca fue duramente cuestionado Keysher Fuller, debido que pudo haber hecho más para evitar el gol de El Salvador, pero un resbalón le impidió sacar la pelota, que se terminó colando para la paridad.

Pese a esa incomoda situación, Fuller siguió conectado en el encuentro y al minuto 45, tomó el balón y con una fantástica carrera en velocidad le sirvió un gran pase a Joel Campbell, que con una gran definición puso el ¡GOOOOL! tico para el 1-2 tico.

Campbell volvió hacerse presente en las redes rivales y así demostrar porque es fundamental en el engranaje de Luis Fernando Suárez, que salió contento rumbo al descanso, gracias al gran trabajo de la Tricolor.

Joel Campbell made it 2-1 right before halftime. 👀 pic.twitter.com/l7WUNDmxj9

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 27, 2022