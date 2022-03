Redacción – La Sele saca la casta e hinca a Canadá con un 1-0 para seguir soñando con llegar al Mundial de Catar 2022

Con un ambiente espectacular en un «Coloso de la Sabana» a reventar, la Tricolor salió motivada a enfrentar a Canadá, que se topó con un ambiente hostil.

La Sele mostró un gran orden desde el primer minuto, lo cuál les permitió atacar por las bandas a los de la «Hoja de Maple», que movieron sus fichas para tratar de frenar al cuadro patrio, que tuvo a la afición como su combustible.

Conforme fueron pasando los minutos, los canadienses mostraron un gran orden en línea defensiva, lo que generó que La Sele tuviera su primer chance claro hasta el minuto 18, luego de un fantástico cabezazo de Celso Borges, que se fue apenas desviado.

Canada go down to 10 men 34 minutes in after Mark-Anthony Kaye picked up a second yellow. 😳 pic.twitter.com/4tUMK58SYM

