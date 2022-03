Suárez no se confía del cuadro salvadoreño

Redacción – El técnico de La Sele, Luis Fernando Suárez, le guarda un enorme respeto a la Selección de El Salvador, debido que le gusta la manera como juega la Selecta Cuscatleca con la idea del entrenador Hugo Pérez, a quién el colombiano admira.

Suárez no se confía del combinado salvadoreño y por eso considera que será un rival difícil, debido que es un rival muy competitivo, por lo que espera un duelo bastante complicado en el mítico Estadio Cuscatlán, donde La Sele buscará ganar sí o sí.

Los salvadoreños ya no tienen chances de ir al Mundial de Catar, pero eso más bien los convierte en un equipo complicado, ya que no quieren ser el trampolín de La Sele y por eso, Suárez sostiene que busca la forma de pensar que todavía tiene vida los cuscatlecos.

La bicolor salvadoreña tiene como figuras a su arquero Mario González del Alianza FC, al volante Darwin Cerén del Houston Dynamo, el zaguero Eriq Zavaleta del LA Galaxy, el delantero Nelson Bonilla del Port FC de Tailandia y el tico Cristian Martínez de San Carlos.

Luis Fernando Suárez habló en conferencia de prensa y afirma que le gusta mucho la forma de jugar del cuadro salvadoreño, debido que siempre buscan tener la pelota para poder desarrollar su propio estilo de juego.

«Me parece que El Salvador es un gran equipo para mí, creo que hay equipos que han merecido otra suerte en la octagonal, uno de ellos es El Salvador. Será complicado enfrentar a un rival tan competitivo y ósea que busco la manera que ni siquiera pensar que ya están eliminados, si no pensar en todas las condiciones que saben y lo he dicho en los momentos que me preguntan sobre El Salvado: me gusta como juega El Salvador y su técnico, me gusta la forma dentro de la propuesta de querer jugar a la pelota y querer tenerla bien, eso habrá que resolverlo con mucha atención y con una exigencia, no solo en la parte mental, si no que en la parte física, en fin hay muchas cosas por hacer, vamos a enfrentar un gran equipo», afirmó Luis Fernando Suárez.

Los cuscatlecos son sextos de la octagonal con 10 puntos en 12 juegos. Esos números se resumen en dos triunfos, cuatro empates y seis derrotas.