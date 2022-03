La Tricolor buscará hincar a como de lugar a Canadá

Redacción – El técnico colombiano de La Sele, Luis Fernando Suárez, pide a La Sele manejar las ganas por enfrentar a Canadá para evitar entrar en triunfalismos y así centrarse en cosechar tres puntos que son de suma importancia para el país.

«Hasta el último minuto», la campaña de la Fedefútbol que ha unido a Costa Rica, que tiene plena confianza en la Tricolor de cara al duelo ante los de la «Hoja de Maple».

Para el timonel cafetero de 62 años, el agradecimiento hacia los ticos y la prensa deportiva es total, por lo que deja claro que siempre es bueno recibir ese cariño y aliento especial, con el fin de darle fuerzas a La Sele en la recta final de la octagonal.

A lo interno de la Tricolor son conscientes de la enorme responsabilidad que tienen y por eso, todo el grupo está unido en sacar los nueve puntos que restan.

Desde la óptica de Suárez, la Tricolor tiene prohibido entrar en triunfalismos ante Canadá y más bien, señala que deben saber direccionar las ganas para sacar la tarea para así darle una alegría a las más de 30 mil almas que estarán en el Estadio Nacional.

«Agradezco a todos por el apoyo que hemos tenido, siempre que me han hecho una pregunta que le pedimos a la gente, nosotros nunca hemos pedido, si no que damos. Pero es bueno que le den a uno, me parece que en este sentido nos han dado y mucho durante todas estas semanas de trabajo, hemos recibido el apoyo de la prensa y del público eso bueno resaltarlo y que eso no nos lleve al triunfalismo.

Esas ganas que tenemos y lo he visto en el grupo también ha sido interesante y ganas de salir a jugar, esas ganas hay que direccionarlas y manejarlas bien, hay que ser inteligentes, porque si no manejamos un partido con inteligencia ante un rival que es calificado, podemos tener problemas ósea yo necesito ese mismo apoyo y ganas de los jugadores, pero que hagamos las cosas con la inteligencia necesaria para cuando termine el partido tengamos los tres puntos y eso nos suma más cerca de nuestro objetivo que es la clasificación al Mundial», afirmó Luis Fernando Suárez.

Juego entre ticos y canadienses será este jueves a las 8:05 pm.