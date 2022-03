Tricolor tiene boleto asegurado para el repechaje

Redacción – El técnico de la Tricolor, Luis Fernando Suárez, reconoce que su vida no ha cambiado en nada pese a ya tener a La Sele en el repechaje, pero eso sí, reconoce que tiene una gran alegría porque el gran trabajo de todo alrededor de la Tricolor.

Suárez señala que todavía sigue igual de estresado y con los mismos miedos al mando del cuadro patrio, ya que eso le ayuda a mantenerse vivo en su gestión.

Desde estudiar y hasta ver cosas relacionados al fútbol a diario, son parte del día a día del cafetero, que sueña con asistir a su tercera Copa del Mundo como entrenador, gracias a que anteriormente asistió como timonel de Ecuador y Honduras.

Además, el sudamericano señala que la experiencia con Costa Rica le ha dejado grandes enseñanzas, debido que muchas veces se cree que todo se sabe pero no es así, por eso deja claro que lo más importante en La Sele son los jugadores y no él.

Durante su gestión con la Tricolor, Suárez dice que ha tenido una aventura aleccionadora, que le ha enseñado de donde vienen las balas y como poder estar tranquilo en momentos de turbulencia, tales y como se vivieron en el país meses atrás.

Luis Fernando Suárez habló en conferencia de prensa y señala que desea seguir viviendo del fútbol para que así sea su motor para seguir haciendo las cosas agradables y con alegría, en pro de apoyar a la Selección Nacional.

«No ha cambiado nada mi vida, sigo igual de estresado, sigo con los mismos miedos y eso me mantiene vivo, sigo la misma rutina. Salgo muy temprano a correr, después me pongo a estudiar o ver cosas de fútbol, lo que si es que esta experiencia ha sido de muchas enseñanzas, a veces uno cree que todo lo sabe o que tiene que ir escogiendo cosas para aprender, pero es mentira y ósea que aún teniendo una posibilidad de ir a un tercer Mundial, ha sido una experiencia aleccionadora y mucho sentido.

Como saber de donde vienen las balas y como en determinado momento estar tranquilo, saber que cuando se gana uno debe manejarlo de la mejor manera y sin mucho aspavientos, sin hacer mucha bulla y agradecer a las personas que uno debe reconocer, la lección que aprendo en esto es que el técnico no es el más importante en una selección, los jugadores son importantes y creo que eso es vital, necesario para que uno lo este recordando, sin cambiar mucho he aprendido bastante.

Eso es vital para mi vida y queriendo seguir viviendo del fútbol, no de la forma material, si no que sea mi motor para hacer las cosas agradables, seguir haciendo las cosas con alegría, hoy tengo alegría porque todos hicimos las cosas correctamente, desde la Federación, Unafut, equipos, Comisión de Selecciones, cuerpo técnico y más que cualquier otra cosa: los jugadores. Estoy contento», afirmó Suárez.

La Sele jugará este 30 de marzo en el Estadio Nacional a las 7:00 pm ante EE.UU.