Marín es el jugador más ganador en la historia de La Liga

Redacción – El jugador emblema en la historia de Alajuelense, Luis Antonio Marín, ve como una falta de respeto y una gran tristeza imagen compartida en las redes sociales rojinegras alusivas a los de capitanes histórico de La Liga, donde fue excluido.

Los manudos publicaron este pasado 10 de marzo donde figuran grandes capitanes erizos como Javier Delgado, Bryan Ruiz, Chunche Montero, Pablo Gabas, Luis Diego Arnáez y Hernán Fernando Sosa.

¿Cuál es tu época? fue la pregunta que hizo Alajuelense a su afición, que inmediatamente reaccionó con descontento por ausencia de «Yiyo», que en su época como capitán erizo se cansó de ganar títulos, convirtiéndose en el jugador más ganador del club.

Marín no es un jugador cualquier en la historia del Equipo de su Gente, ya que entre sus hitos con el gafete rojinegro destacan 9 títulos nacionales, tres UNCAF y una Liga de Campeones de Concacaf en el 2004. Sumado a más de 300 partidos.

Estos cetros demuestran la grandeza de Luis Antonio, que en charla con Tigo Sports dejó saber su descontento y afirma que merecía estar en esa imagen de la institución, lo cuál hace que considere que la gente que dirige La Liga le está faltando el respeto.

«Siento una profunda molestia y tristeza en que la gente que está dirigiendo la institución, tenga esa falta de respeto hacia mi persona, me parece que los están ahí son excelentes capitanes y jugadores históricos de Alajuela, pero uno merece estar ahí, por lo que hizo. Soy el jugador que tiene más títulos en la institución, capitán muchas veces, nueve títulos nacionales, un título de Concacaf y varios de UNCAF, siendo capitán también, creo que eso tiene su valor y me parece una falta de respeto, que no me hayan tomado en cuenta», afirmó Luis Antonio Marín a Tigo Sports.

🔥 “Me parece una gran falta de respeto”, #Alajuelense excluyó a Luis Marín de los capitanes históricos 📺 La entrevista completa esta tarde en #TigoSportsNoticias | 5:00 pm pic.twitter.com/vSAvuDtHiX — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 11, 2022

Marín tuvo un desdibujado pasaje el año anterior con su querido Alajuelense, ya que dirigió al club solo en 12 juegos durante 52 días, donde no tuvo buena suerte, debido que llevó al León al fracaso ante el Club Deportivo Guastatoya chapín en Liga Concacaf.