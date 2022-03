Hombre estuvo 16 días en fuga

Redacción – Sonia Ballestero Corella, madre de Kassandra Sánchez, afirma que está viviendo un momento muy duro y por eso pide que se haga justicia sin violencia, luego de que se diera a conocer la detención del sospechoso de asesinar a su hija en Poás.

Ballestero agradece todo el apoyo que ha recibido de parte de muchos ticos, que ayudaron a dar con el paradero del responsable de acabar con la vida de Kassandra el pasado 6 de marzo frente a un bar de esta localidad de Alajuela.

Agentes del OIJ de Guápiles detuvieron al principal sospechoso del trágico hecho en el Seivo de Cariari, quién es de apellido Arce que figura como el principal sospechoso del homicidio de Kassandra, quién solo tenía 19 años y dejó un profundo dolor en su familia.

Lea también: Rodrigo Chaves promete usar decretos ejecutivos para mejorar la vida de los ticos

La detención se dio en una área rural, que enfrente tiene un taller mecánico y con esa información se hizo inteligencia y seguimientos de parte de los agentes y este 22 de marzo se dio la detención del hombre tras 16 días en fuga.

En los últimos días se habló que el hombre estaba en México o Colombia, lo cuál hizo que Doña Sonia lo calificara como internacional, pero gracias a reportes confidenciales se pudo dar con el responsable, que según Ballestero no era conocido de su hija.

«Se habló de muchas ubicaciones, montones y gente que nos decía, siempre estuve anuente a decir que por favor si alguien sabía algo habían números confidenciales porque uno no iba a exponer a la gente, sé que lo hacen con mucho cariño y también están como yo, mucha gente me ha escrito cosas bellas y cosas que no, pero he tratado con las personas que he podido hablar que me den paz y darles paz, es muy duro y lo único que pido es que se haga justicia sin violencia y que tenga tranquilidad por ella.

Se habló que estaba en México y Colombia, yo decía que ya era internacional porque por todo lado anduvo, pero ya eso no me correspondía a mí. No era conocido de mi hija, lo que tengo entendido no, porque lo que sé es que no estuve presente, lo único fueron las palabras de las personas que estuvieron en lo sucedido, yo llegué una o dos horas después de que ella murió y entonces, yo creo que no», afirmó Sonia Ballestero a Telediario Canal 8.

Este miércoles 23 de marzo, doña Sonia verá al asesino de su hija frente a frente por primera vez tras el trágico hecho, que acabó con la vida de su mayor tesoro.