Alvarado recibió múltiples críticas porque no quería tener hijos

Redacción- La periodista deportiva Melissa Alvarado no se quedó callada y se defendió del montón de comentarios machistas que le estaban lloviendo, luego de que confesará que no sabía cocinar.

Los comentarios de la publicación se llenaron de odio y misoginia, pues muchos aseguraban que «todas las mujeres tenían que saber cocinar», «pobrecito su esposo», «una mujer no es mujer si no sabe cocinar».

Durante una entrevista con De Boca en Boca, Alvarado estalló contra todos esos comentarios, destacando que las mujeres no nacimos para servirle a ningún hombre ni a nadie.

“Me parece que la sociedad es muy machista, ya que las mismas mujeres son las que comentan. Es increíble que, a estas alturas de la vida, se crea que las mujeres nacimos para servirle a los hombres. Yo no le veo nada malo a no saber cocinar”, expresó Alvarado.

Asimismo, dijo que le daba risa que las mismas mujeres comenten ese tipo de cosas tan machistas y que su futuro esposo podría adoptar ese rol, pues se pueden dividir los quehaceres.

«Que soy inútil porque no se cocinar, que soy inútil porque no quiero tener hijos. O sea es una decisión muy propia yo no quiero tener hijos, para traerlos al mundo solo para llevarlos a una guardería, si yo tengo hijos es para criarlos yo, pero ahorita me estoy enfocando en mi carrera y evolucionar como periodista», aseguró.

Por otro lado, comentó que aunque le caigan mil críticas, ella no va a aprender a cocinar, pues no vivimos en una era prehistórico, y que si en 31 años no se ha muerto del hambre, nada va a pasar.