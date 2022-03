Calvo dice que le hierve la sangre comentarios de sus compañeros

Redacción – Menosprecio a La Sele en el San José Earthquakes, club del tico en la MLS, hace que le hierva la sangre a Francisco Calvo que está con la motivación al tope para buscar pase al Mundial de Catar 2022 y así demostrarle al camerino quién es Costa Rica.

Calvo dio a conocer que su compañeros en el equipo de California solo le desearon la mejor de las suertes a Marcos López, lateral izquierdo que defiende los colores de la Selección de Perú y que está luchando por sellar su boleto a la Copa del Mundo.

Según el zaguero costarricense, en el plantel estadounidense le pidieron al peruano volver con la clasificación en el bolsillo. La molestia de Francisco radica en que solo al sudamericano le desearon lo mejor y a él no, a pesar que también lucha por clasificar.

Francisco Calvo desea que sus compañeros ubiquen en el mapa a Costa Rica y por eso espera que tanto él como su compañero tengan suerte y sellen su boleto a Catar.

«Tengo un compañero que se están jugando la clasificación y a mí me molesta, me toca el ego que todo mundo en el camerino diga: Marco tráete la clasificación al Mundial. Ellos saben que yo vengo a la selección también, eso me molesta y me hierve la sangre, aunque me den por menos quiero llegar al camerino la con clasificación al Mundial, porque eso es, al final no te ven y no te ubican en el mapa, pero luego no sé que va pasar, si va ser él o yo, o los dos, estaría muy feliz si somos ambos, creo que eso nos debe doler en el buen sentido a todos y saber que somos una gran selección, un grupo de mucho talento y que podemos lograr muchas cosas», afirmó Francisco Calvo.

🇨🇷 Francisco Calvo: "Aunque me den por menos, quiero llegar al camerino con la clasificación al mundial" 📺 Estamos en #TigoSportsNoticias pic.twitter.com/AfOoerX790 — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 22, 2022

La Tricolor está lista para enfrentar a Canadá este jueves 24 de marzo a las 8:05 pm.