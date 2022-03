Tencio espera iniciar pronto la construcción de su nuevo parque

Redacción – El respetado rider costarricense, Kenneth Tencio, dice no tener tiempo para el odio tras falsa promesa de la Municipalidad de Gabarito para la donación de una terreno, donde iba a construir un nuevo parque para entrenar.

Garabito le rindió un sentido homenaje a «Pollis» el 5 agosto del 2021, luego de la excelente participación del atleta en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde el rider voló en su bicicleta alcanzando el cuarto lugar mundial en el BMX Frestyle.

Con una caravana por las calles del cantón y declarándolo como hijo predilecto, Tencio vivió un momento especial en la actividad organizada por la municipalidad garabiteña, la cuál reveló ese día que le donarían un terreno de 5 mil metros cuadrados.

Tobías Murillo, alcalde del cantón porteño, fue quién reveló esta noticia para Kenneth, que en aquel momento agradeció al municipio de su pueblo adoptivo, ya que a pesar de ser oriundo de Cartago, lo recibieron desde hace varios años atrás en Jacó.

Incluso, el terreno que le darían a Tencio fue declarado de interés cantonal. Pero conforme fue pasando el tiempo, todo se quedó en falsas promesas, lo cuál hizo que el rider echara mano de un préstamo bancario para iniciar el ansiado proyecto del parque.

Tencio afirma que el proyecto de la construcción de su parque se ha atrasado de gran forma, debido a la sucedido con la municipalidad, la cuál nunca le dio respuesta y de parte del atleta, no quiso ser insistente, ya que no le gusta andar detrás de las personas.

A pesar de lo sucedido con el municipio del pueblo donde reside, Kenneth señala que no tiene tiempo para el odio y por eso sigue adelante con su proyecto, pero ahora con ayuda del sector privado donde que si están dispuestos ayudarlo, según el atleta.

Toyota Costa Rica es una de las empresas que ha apoyado al rider tico, que se mostró feliz por este patrocinio. Kenneth Tencio conversó con AMPrensa.com y contó detalles de lo sucedido con la Municipalidad de Garabito.

«Lo del parque va un poco lente, se ha atrasado un poco. Al final, no pasó lo de la donación y entonces, al final buscamos el plan B y se necesitara el C también lo haremos, ya escogimos un lote, el cuál empezamos alquilar con opción de compra, estamos tramitando todo el crédito con el banco y pues, esperaría pronto tener todo resuelto para iniciar con la construcción, pienso que en un par de semana iniciar con la construcción.

Esperamos para julio ya tener todo terminado. Nunca recibí una respuesta en la Municipalidad de Garabito de lo que iba pasar, tampoco quise ser insistente y tampoco me gusta estar detrás de las personas y me enfoco más bien, en lo privado mejor como lo son personas o empresas que están dispuestas ayudar en el momento.

Sí, me molesta pero no tengo tiempo para odio y me voy a enfocar en lo positivo, en lo que viene en mi carrera. Me picó un poco en cierto momento, no es tanto, pero si no que dolió emocionalmente, pues me atrasó mucho con lo del proyecto y en este momento debería tener el todo terminado, pero el sueño sigue en pie», dijo Tencio en charla con AMPrensa.com.

Este patrocinio de Toyota Costa Rica le llega en un gran momento a Tencio, que pronto iniciará la ruta hacia los Juegos Olímpicos de París 2024.