Redacción – La Selección de Nueva Zelanda goleó por 5-0 a Islas Salomón y enfrentará a Costa Rica en el repechaje rumbo al Mundial de Catar 2022.

El Estadio Grand Hamad en Doha, Catar, fue testigo de esta final para definir al representante de Oceanía para jugar ante el cuarto de la Concacaf en la repesca.

Nueva Zelanda sacó a relucir su jerarquía sobre la humilde escuadra Islas Salomón, que vio como los «Kiwis» pusieron el 1-0 a su favor al minuto 23, gracias a un fantástico cabezazo de Bill Tuiloma del Portland Timbers de la MLS.

23’ | GOOOAAAALLLLLL Bill Tuiloma gets his second of the tournament to put us 1-0 up.

