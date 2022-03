Maturana lideró a Costa Rica en 1999

Redacción – El reconocido técnico colombiano, Francisco «Pacho» Maturana, se deshizo en elogios hacia la Selección de Costa Rica, a quién considera que gracias a estilo de juego se siente revitalizado y ha vuelto a creer en el fútbol.

Maturana vivió en carne propia la victoria de La Sele por 2-0 ante Estados Unidos, gracias a la invitación que le hizo el representante de Luis Fernando Suárez, que considera al timonel cafetero de 73 años como un papá y una de las personas claves en su carrera.

Suárez contó que Maturana siempre creyó en él, por lo que se siente muy feliz de que haya llegado a presenciar el triunfo de La Sele ante los norteamericanos.

Pero el «Pacho» veterano timonel colombiano dijo que la felicidad de todo padre es ver cuando sus hijos andan bien, esto en alusión a la gran labor de Suárez.

Incluso, Maturana señala que el técnico de Costa Rica llena de orgullo a todos los que tienen un parentesco con él, por lo que ver su trabajo ha hecho que vuelva a creer en el deporte rey, por eso augura un futuro muy bueno para la Tricolor.

«La felicidad de un padre es cuando los hijos andan bien, «Nando» si se considera un hijo es la posibilidad que me da a mí de ser feliz, porque creo que no solo en lo futbolístico, si no que en su manera de caminar, el camino de la vida y llena de orgullo a todos los que tenemos un parentesco con él.

Me siento revitalizado, vuelvo a creer en el fútbol y vuelvo a disfrutar del fútbol, gracias a lo que vi, más allá de resultados es la forma es que este equipo quiere buscar los resultados, así que el aporte de usted y esa comunión con los muchachos, esa energía y eso garantiza un futuro muy bueno para ustedes», afirmó Maturana a Zona Técnica.

Suárez calló muchísimas bocas y llevó a Costa Rica a vivir una fantástica segunda ronda en la eliminatoria, donde registra 19 de 21 puntos posibles. La Sele quedó con 25 puntos, lo cuáles fueron insuficientes para clasificar directo a Catar 2022 e irá al repechaje.