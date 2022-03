Redacción – Pese a la baja de Alphonso Davies, Canadá enfrentará a La Sele con todo su arsenal tras dar a conocer su convocatoria para la triple fecha de la octagonal.

Davies volvió a los entrenamientos con el Bayern Múnich el pasado 14 de marzo, luego de que superara con éxito una miocarditis tras superar el coronavirus a mediados de enero, estaba fuera de toda actividad deportiva desde entonces.

«La inflamación del músculo cardíaco de Davies ha desaparecido», dijo Julian Nagelsmann, dijo el técnico del Bayern, que espera contar muy pronto con el canadiense.

A pesar de que ya se recuperó, el timonel del país de la Hoja de Maple, John Herdman, decidió no convocar a la gran estrella de la nación norteamericana.

Pese a esta baja considerable, Canadá llamó a sus mejores hombres para los duelos eliminatorios que sostendrán ante Costa Rica, Jamaica y Canadá.

Los canadienses son líderes de la octagonal con 25 puntos en 11 partidos, lo cuál los convierte en el único país que no ha perdido en Concacaf.

Eso habla muy bien de los norteamericanos, que convocaron jugadores de la talla de Atiba Hutchinson, veterano volante de 39 años que milita en el Besiktas de Turquía. En dicho club también milita Cyle Larin, atacante de 26 años.

Además, también fue convocado Milan Borjan, arquero de 34 años que viste los colores del Estrella Roja de Serbia, que ha sido clave en la eliminatoria con sus tapadas.

Tajon Buchanan del Brujas de Bélgica, Stephen Eustáquio del FC Porto de Portugal, Derek Cornelius del Panetolikos de Grecia e Ike Ugbo del Troyes de Francia también aparecen en la nómina de la Selección de Canadá.

El primer juego de los norteamericanos será ante Costa Rica el próximo jueves 24 de marzo a las 8:05 de la noche en el Estadio Nacional, que se vestirá de gala para el duelo, ya que después de mucho tiempo se verá al 100% de su capacidad.

Canada announces March squad for the Concacaf Final Round of FIFA World Cup Qualifiers#CANMNT 🍁 https://t.co/C4k7itTgIO pic.twitter.com/90f1XJmmnX

— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) March 20, 2022