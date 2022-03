Timonel del PSG defendió con todo al italiano

Redacción – El técnico argentino del PSG, Mauricio Pochettino, salió en defensa de Gianluigi Donnarumma al señalar que no puede considerar como un error del italiano el primer gol del Real Madrid, ya que para él hay una falta clara.

Pochettino criticó con todo al final del partido al árbitro y al VAR, debido que cree que hubo falta de Benzema en el 1-1 y que eso cambió la eliminatoria.

La acción en que el arquero italiano es protagonista se dio por un fallo al minuto 61, ya que fue autor de una enorme pifia en salida, regalando así la pelota que fue recogida por Vinicíus, que retrasó el balón y se lo dio Benzema que anotó en el juego.

Dicha acción ha generado que muchos ticos y periodistas del extranjero señalen que con Navas bajo palos eso no sucedía, debido que el tico sabe jugar esa clase de juegos.

Ese error de Donnarumma golpeó anímicamente al PSG, que reclamó falta de Benzema a su arquero, pero tras la revisión del VAR no se terminó infracción.

Pero desde la óptica del timonel parisino, hubo falta sobre Donnarumma. Incluso, dijo que vio la jugada mínimo entre 30 o 40 veces con diferentes cámaras y ángulos, lo cuál lo llena de indignación, por lo que señala que no puede calificarlo como un error.

Mauricio Pochettino habló en conferencia de prensa y le echó las culpas al VAR por no haber visto la falta de Benzema sobre el cancerbero italiano de 21 años.

«No puedo considerar un error, cuando hay falta clara. Hablo después de haber visto las imágenes mínimo entre 30 o 40 veces con diferentes cámaras y diferentes ángulos, entonces no puedo calificar como un error, esto es el fútbol y es como se juega en esta competición, creo que pequeños detalles cuentan, este detalle en contra nuestra, porque el VAR no ha visto esa falta, creo que ha sido determinante en lo que pasó», afirmó Mauricio Pochettino en conferencia de prensa.