Boris subió una captura de pantalla en donde se burlaba de Barboza

Redacción- René Barboza no aguantó nada y se le fue con todo en contra Boris Alonso, pues este subió una captura de pantalla a su cuenta de Twitter en donde se burlaba del periodista y decía que no cantaba nada.

En la captura, se lee como alguien le dice a Boris que iba a pagarle a René para que cantara en el cumpleaños de alguien, a lo que el comediante procedió a comentarle: «No hay un cantante más malo disponible?».

Y de descripción agregó «Si ud (sic) cree que su lunes es malo vean el de un compa».

Si ud cree que su lunes es malo vean el de un compa pic.twitter.com/ph0M5q1aW7 — BorisAlonso (@BorisAlonso77) March 22, 2022

Ante esto, el periodista no se quedó callado y compartió lo dicho por Boris, y agregó que era un mediocre, sin preparación y corriente.

«Cuando sos un mediocre, sin preparación….la corriente moderna de «influencer» que se dedican a criticar sin sentido. A descalificar teniendo a su favor el ralento (sic) de ser un mediocre en todo.Lo reto a que ponga sus estudios y su preparación junto a la mía para ver quién realmente es el mediocre y ridículo», expresó Barboza.

Asimismo, en una breve entrevista con La Teja, comentó que ahora «los influencers» viven de humillar a los demás y por eso se metió con él.

“¿Qué preparación académica, espiritual o de música puede tener un mae como Boris?, que solo estupideces habla… Él tiene que hablar solo de cochinadas para tener audiencia, yo soy licenciado en periodismo, profesor de música y hago lo mío, no me meto con nadie”, dijo Barboza.

El periodista dijo que estaba seguro de quién se trataba la persona en la captura de pantalla y que va a cancelar esa presentación.

“Ya le voy a decir a la señora que no voy a ir, primero, yo no vivo de eso, es una extrita que me gano, pero es muy feo saber que piensan eso. Yo ayer negocié con la señora y sale esa vara, tiene que ser el yerno de ella”, agregó el periodista.

Por otro lado, el medio de comunicación antes mencionado también entrevisto a Boris, en donde este dijo que lo había dicho en forma de broma y que de forma pública le pedía perdón a Barboza, pues su intención era hacerlo sentir mal.