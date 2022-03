Villalobos afirma que si La Sele clasifica al Mundial todo será alegría

Redacción – El presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, le envió un mensaje a sus críticos a quiénes les recuerda que no va renunciar, lo cuál ya ha dicho unas 15 veces en diferentes programas deportivos donde se presenta.

Villalobos es consciente de la responsabilidad que tiene en su puesto y por eso señala que hasta el departamento de prensa de la Federación le recomendó hacerse una camiseta, donde diga que no dejará su puesto, ya que desde hace muchos meses piden su adiós.

La Sele se juega el boleto a Catar 2022 en esta triple fecha de la eliminatoria, donde medirán fuerzas ante Canadá, El Salvador y Estados Unidos. Previo a estos duelos un sector de la afición ha pedido la cabeza del mandamás de 52 años.

Pese a todo lo que se dice, el jerarca que está en su puesto desde el 2015 afirma que en estos años al mando ha vivido ratos muy complicados, pero aún así ha seguido fuerte en su cargo a pesar de la ola de críticas e insultos con lo que ha tenido que convivir.

Incluso, Rodolfo Villalobos afirma que su madre y el resto de su familia han aprendido a convivir con las ofensas hacia el presidente, que deja claro que todo eso se lo dicen debido a las frustraciones que tienen todos los seres humanos.

«El departamento de comunicación de la Federación me recomendó que en los programas me pusiera una camiseta que diga no voy a renunciar. Incluso, lo repito no voy a renunciar, ya lo he dicho unas 15 veces. Pero yo realmente invitaría a la gente y creo que van a haber formas, donde la gente podrá ver lo que se ha hecho en la Fedefútbol.

Lo que me tocó enfrentar en el 2015, porque mucha gente me señalaba y muchos que me señalaron ahora estoy acá en el 2022 y yo desde el 2015 dije que no tenía nada que ver con lo que había pasado en el FIFA Gate. Lamentable para el fútbol mundial y acá estoy, en el 2016 y 2017 fueron difíciles, muy duros y entiendo que hay frustración, quisiéramos que el 2014 se repita en más mundiales, pero el fútbol no es así.

Hay muchas frustraciones que tenemos todos los seres humanos, yo logro entender que la afición siempre quiere ganar, pero el fútbol no es así ni con los más poderosos, claro ejemplo es el París Saint Germain, yo puedo entender todas las ofensas, mi mamá las entiende y mis hijas también. Al final, la clasificación es del país y es la alegría de los costarricense», afirmó Villalobos a Teletica Radio.