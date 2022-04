Chaves afirma que está a favor de bajar precio de la gasolina

Redacción – El candidato del Partido Social Democrático, Rodrigo Chaves, no se guardó anda y lanzó fuerte crítica a José María Figueres, a quién cataloga de irresponsable y populista por sus propuestas a la ciudadanía de cara a la segunda ronda electoral.

Chaves y Figueres se vieron cara a cara en el debate de Teletica, el cuál fue liderado por Ignacio Santos, quién sirvió de moderador en este enfrentamiento de los candidatos.

Desde el inicio, ambos aspirantes se tiraron sin piedad, con el fin de convencer a los costarricenses de cara a las elecciones de este próximo domingo 3 de abril.

En una de las preguntas, Figueres le preguntó a Chaves por estaba en contra de bajar el precio de la gasolina en el país, a lo cuál el candidato que desea que «Costa Rica vuelva a ser el país más feliz del mundo» aprovechó para atacar a «chema».

El ex-ministro de Hacienda dice que sí está a favor de bajar precio de combustibles y así alivianar el bolsillo de los ticos, por lo que señala que ve a los ojos a los ciudadanos y les dice se comerá la bronca quitando las pensiones de lujo.

Esta medida que propone Chaves ayudará a bajar el precio de la gasolina, la cuál tiene un precio que está por las nubes generando un disgusto entre los ticos, por lo que el candidato Social Demócrata catalogó de populista al aspirante de Liberación Nacional.

Lea también: Figueres dice que Rodrigo Chaves ha sido de los peores ministros de Hacienda

Rodrigo Chaves dice que Figueres es alguien que promete y promete al pueblo, gasta y gasta pero sin decir de donde vendrá todo ese procedimiento.

«Presume muchas cosas, yo no me opongo a bajar el precio de los combustibles, yo le digo a usted es un irresponsable y populista, cuando dice que esa medida hay que hacerla, pero cuesta 250 mil millones de colones y no dice de donde los va sacar, si usted viera la población de este país, como lo hago yo de verla a los ojos y les dice que se va comer la bronca para quitar las pensiones de lujo que son 1.1 billones de colones de año, para de ahí sacar 250 mil millones de colones para bajarle el precio del combustible y los pases, eso es lo que voy hacer.

Él protege la plata que según regala en su fundación, porque es bonito ser caritativo o saludar con sombrero ajeno, esa es la diferencia y aquí hay un populista que promete y promete, gasta y gasta sin decir de donde viene todo, yo les voy a bajar el precio de los combustibles y de la gasolina, pero sin hacer que los tipos de interés se les vayan al 20% y el tipo de cambio a 2 mil colones, o peor en una situación global difícil en donde la irresponsabilidad fiscal, que tiene la argolla que tiene el equipo que nos dieron en el plan escudo en el gobierno de Óscar Arias, son los mismos que está presentando para llevar a Costa Rica adelante», afirmó Rodrigo Chaves en el Debate de Canal 7.