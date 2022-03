Ruso llegó al Chelsea en el 2003

Redacción – El famoso multimillonario ruso, Roman Abramovich, anuncia que venderá al Chelsea FC de Inglaterra por estrecha relación con Vladimir Putin, presidente de Rusia.

Abramovich de 55 años anunció con un comunicado de prensa, que tomó la decisión de vender sus acciones en el famoso cuadro londinense, al cuál es dueño desde casi dos décadas, donde siempre se mentalizó en agrandar la historia del club.

Desde la llegada del ruso a la presidencia Blue en el 2003, el Chelsea se convirtió en uno de los mejores clubes del planeta, gracias a la obtención de dos Champions League, una Europa League, un Mundial de Clubes, cinco Premier League y entre otros títulos.

Además, ha manifestado que donará todos los beneficios de la plusvalía a una Fundación en beneficio de todas las víctimas de la guerra en Ucrania. El precio de la venta alrededor de 4 mil millones de libras esterlinas, según informó Daily Telegraph.

Entre sus últimos deseos, es viajar al Estadio Stanford Bridge para despedirse de todos los jugadores, cuerpo técnico y demás personal de la institución de Londres.

Comunicado oficial del oligarca ruso:

«Me gustaría abordar la especulación en los medios de los últimos días en relación con mi propiedad del Chelsea. Como he dicho antes, siempre he tomado decisiones pensando en el mejor interés del Club. En la situación actual, por lo tanto, he tomado la decisión de vender el club, ya que creo que es lo mejor para el club, los fanáticos, los empleados, así como los patrocinadores y socios del club.

La venta no será acelerada sino que seguirá el debido proceso. No pediré que se pague ningún préstamo. Esto nunca ha sido por negocios ni por dinero para mí, sino por pura pasión por el juego y el club. Además, he dado instrucciones a mi equipo para que establezca una fundación benéfica a la que se donarán todas las ganancias netas de la venta.

La fundación será en beneficio de todas las víctimas de la guerra en Ucrania. Esto incluye proporcionar fondos críticos para las necesidades urgentes e inmediatas de las víctimas, así como apoyar el trabajo de recuperación a largo plazo. Tenga en cuenta que esta ha sido una decisión increíblemente difícil de tomar y me duele separarme del club de esta manera. Sin embargo, creo que esto es lo mejor para el Chelsea.

Espero poder visitar Stamford Bridge por última vez para despedirme de todos ustedes en persona. Ha sido el privilegio de mi vida ser parte del Chelsea FC y estoy orgulloso de todos nuestros logros conjuntos. El Chelsea Football Club y sus seguidores siempre estarán en mi corazón«.

El suizo Hansjorg Wyss, uno de los inversores que ha sido invitado a enviar una oferta a Abramovich por el equipo de Stamford Bridge, ha manifestado en Blick que está seguro de que no podrá afrontar la inversión solo.

El precio de las acciones y el proyecto del nuevo estadio podrían elevar la inversión por encima de los 5.000 millones de euros, algo nunca visto en el deporte rey.