Rudé tiene al León líder con 17 unidades

Redacción – El técnico español del León, Albert Rudé, dejó saber su enojo con el desempeño de La Liga, debido que no está nada satisfecho con los puntos que han cosechado en las primeras 10 jornadas del Clausura 2022.

Rudé está inconforme con la puntuación cosechada por el Equipo de su Gente, que es primero del torneo con 17 unidades cosechadas, donde en su última presentación igualaron por 1-1 en la visita al Estadio Carlos Ugalde de Ciudad Quesada.

Para el timonel español, sus jugadores están trabajando muchísimo, lo cuál se ve en los grandes esfuerzos para poder estar en la cima siempre, por lo que Rudé cree que han dejado puntos importantes en el camino, que les ha prohibido despegarse.

La molestia del ibérico va más allá, ya que señala que realizan entrenamientos largos, con el fin de mejorar tanto individual como colectivamente. Pero aún así no han encontrado la formula para encontrar la solvencia que espera el europeo.

Albert Rudé habló en conferencia de prensa y señala que no está satisfecho con los puntos del León en el torneo, debido a todo el trabajo del León en las comunidades.

«Seré muy claro, no estoy nada satisfecho con los puntos que llevamos, es una realidad porque estamos trabajando un montón, muchísimo. Los chicos están haciendo grandes esfuerzos, se están comiendo entrenamientos largos, sesiones de vídeo para mejorar individual y colectivamente, estamos en una tendencia de trabajo que creo que nos podría ayudado a conseguir más puntos.

Sobre todo en partidos particulares que por circunstancias no pudieron sacar más puntos y no es el caso de la visita a San Carlos, porque es justo un empate y creo que han habido partido que nos podían dar puntos para dejarnos más despegados y hay que seguir trabajando, al final si estamos líderes no como queremos, pero si estamos líderes, hay que seguir trabajando para mejorar detalles que nos ayuden a despegarnos en esta segunda ronda», afirmó Rudé.

Los manudos aprovecharan el parón del campeonato por temas de La Sele para consolidar una nómina fuerte y que le de alegrías al exigente liguismo.