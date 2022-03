Medina está fascinado por vestir colores del Monstruo

Redacción – El habilidoso volante panameño, Víctor Medina, está fascinado por estar en el Saprissa, club al que considera como espectacular al igual que su fiel afición.

Medina de 21 años aprovechó una entrevista con Diario AS de España para deshacerse en elogios hacia el equipo morado, donde lo recibieron de gran forma desde el primer día, lo cuál le ha ayudado en su adaptación.

Ser dirigido por Iñaki Alonso ha sido vital para el canalero, que asegura que el ibérico le ha enseñado mucho en poco tiempo, lo cuál le ha ayudado a potenciarse.

Su labor con los colores del Monstruo ha sido clave para el Saprissa, donde ya registra dos asistencias en 379 minutos en seis partidos en el Clausura 2022. Sumado a 29 minutos disputados en la serie ante Pumas de México en Concacaf.

Ese ligamen con Saprissa es con un préstamo de un año de parte del Tauro FC de Panamá, por lo que Medina espera convencer a la directiva morada para que compren su ficha, ya que está muy feliz en la institución 35 veces monarca nacional.

Víctor Medina cataloga de espectacular su paso por el Monstruo, por lo que deja claro que su anhelo desde que firmó con el club es salir campeón nacional.

«Iñaki Alonso es un buen director técnico, me ha enseñado mucho en tan poco tiempo. Le da mucho a la intensidad y eso era lo que me faltaba. Me encantaría que compraran mi ficha, pero creo que eso lleva tiempo. Vamos a ver si con la adaptación se llega a dar. Mi primer objetivo apenas llegué, apenas firmé, es ser campeón. Saprissa es espectacular, su afición es espectacular«, afirmó Víctor Medina a Diario AS de España.

La Selección de Panamá convocó a Medina para la triple fecha de la octagonal.