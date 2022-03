Herediano cuenta con 7 seleccionados en el microciclo

Redacción – «Si estamos acá es por algo», es el mensaje de Yeltsin Tejeda a las personas que critican por los siete heredianos convocados al microciclo de La Sele.

Muchos costarricenses están inconformes por llamado de jugadores del equipo que nació grande, debido que el Team no pasa un buen momento en el torneo, donde no han ganado en 10 juegos, sumando 7 puntos tras misma cantidad de empates y tres derrotas.

Esos números han creado una atmosfera complicado en los florenses de La Sele y es por ello, que Yeltsin señala que siempre han estado los mismos jugadores del Herediano, los cuáles cada vez que visten los colores del cuadro patrio se entregan al máximo.

Además, Tejeda afirma que no importa la posición que tengan en la tabla de posiciones del certamen, ya que los futbolistas siempre trabajan para estar en La Sele.

Yeltsin Tejeda habló con Deportivas Columbia y afirma que si Luis Fernando Suárez sigue convocando a los jugadores del Team es por algo y no por casualidad.

«Claro, ya son los últimos tres partidos de la eliminatoria y yo creo que hemos estado casi que los mismos, si no me equivoco. Creo que ya es un tema de confianza y un tema en que hemos acumulado trabajos y microciclos, un tema también de confianza, cuando hemos venido aquí nos hemos entregado al máximo.

Independientemente del equipo en que vengamos, de como estamos en la tabla de posiciones y como estemos en el campeonato nacional, creo que por más que no estemos bien en el torneo, los jugadores que hemos estado en selección y hasta los que no, trabajan para estar aquí y en los microciclos, para nosotros es un orgullo venir a La Sele.

Sabemos que si no estamos bien, desde el primer día se va ver, pero eso ya es una decisión del cuerpo técnico, si nos falta algo nos van a decir, si a uno no le alcanza también nos daremos cuenta. Por más de que no estemos bien en la tabla y como jugadores hemos trabajado al máximo, no se nos han dado los resultados, pero si estamos acá es por algo», afirmó Tejeda a Deportivas Columbia.

Los siete convocados del Herediano al microciclo de La Sele: