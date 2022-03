Aguilera vive su primer llamado a la Selección Mayor

Redacción – El técnico colombiano de La Sele, Luis Fernando Suárez, se deshizo en elogios hacia Brandon Aguilera, a quién califica como un grandísimo jugador para La Sele, gracias a que tiene la «cabeza bien puesta».

Suárez está encantado con condiciones del volante de 18 años, que aprovechó su salida de La Liga a préstamo a Guanacasteca para brillar en el torneo tico y así ganarse un merecido llamado a la Selección Nacional para la triple fecha eliminatoria.

Echando mano de su gran visión de juego, buen toque de balón y gran intensidad, Brandon ha cautivado al timonel patrio en los entrenamientos y por eso el mismo Suárez no oculta que Aguilera podría ver minutos ya sea entrando como titular o suplente.

Incluso, el seleccionador dice que desde que vio al volante ficha de Alajuelense trabajar con la Sub-20 se dio cuenta que es jugador con cosas muy interesantes, por lo que le llena de gran forma ya poder contar con Brandon en el cuadro tricolor.

Luis Fernando Suárez habló en conferencia de prensa y calificó a Aguilera como un grandísimo jugador y por eso señala que podría alinear a Brandon en los cruciales duelos ante Canadá, El Salvador y Estados Unidos, ya que tiene todo para brillar.

«Brandon Aguilera es un jugador que no solo tiene un buen presente, si no que desde que lo vi trabajando con la Sub-20, yo dije que este muchacho tiene cosas muy interesantes, yo no pensaría que sería una sorpresa que jugara en cualquier momento, ya sea como titular o que entre de cambio, que lo haga bien y al final, después el jugador sabe que es una situación única, que solamente está dentro de su cuerpo para que pueda responder, que su mente sea tan fuerte como se ve él futbolísticamente y físicamente.

No tengo temor en ponerlo a jugar, ya han habido situaciones con las cuáles se han visto que Jewison Bennette debutó en Canadá, Aarón Suárez también y Daniel Chacón en México, todos lo hicieron bien y de Brandon Aguilera no me extrañaría que cuando entre y responda bien, lo mejor de él y para Costa Rica, es que hay un grandísimo jugador en él, ósea como que puede respirar tranquilo dentro de estos chicos jóvenes y Brandon seguramente lo es, a parte tiene la cabeza bien puesta, ósea es un muchacho que va responder sin ningún problema a las exigencias al fútbol de selección te pide, que son muchas a veces», afirmó Luis Fernando Suárez.

A lo largo de la octagonal, Suárez le ha dado oportunidad a jóvenes como Daniel Chacón, Aarón Suárez y Jewison Bennette de ver minutos, por eso no sorprendería ver a Aguilera en acción con la camiseta de Costa Rica.