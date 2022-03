Suárez está complacido con entrega y responsabilidad de los seleccionados

Redacción – El timonel colombiano de La Sele, Luis Fernando Suárez, afirma que está orgulloso de la entrega de los jugadores de la Tricolor, ya que se han volcado con todo en busca de llevar a Costa Rica al Mundial de Catar 2022.

Suárez reveló que ya tiene su formación titular lista para enfrentar a Canadá, lo cuál refleja de la enorme confianza que tiene el timonel de 54 años en el cuadro patrio.

Para el líder de la tricolor, se pregunta ¿Cuándo empezaron a creer? esto en alusión a la prensa y la afición, que hace unos meses atrás estaban divorciados por completo de La Sele, que a base de ganas y esfuerzo sigue con vida en la ruta a la justa universal.

Desde la óptica del cafetero, conforme ha ido pasando el tiempo ha ido mejorando en su gestión con La Sele, por lo que señala que se han dado circunstancias buenas y malas en su período con la Tricolor, que se mentaliza en sacar los nueve puntos que restan.

Luis Fernando Suárez habló en conferencia de prensa y afirma que está tranquilo con la respuesta de cada uno de los seleccionados desde el principio de la eliminatoria, donde conforme ha pasado al tiempo se han unido más que nunca para llevar al país a lo alto.

«¿Cuándo empezaron a creer? Al final es eso, nosotros siempre creímos, hay que competir y yo asumo una responsabilidad, creo que tengo perfil para ser entrenador de una selección y bueno, ya he estado en dos mundiales, pero lo único asumo responsabilidad de mi perfil, de pronto para tener más trabajo y no el que tuve, mientras que empecé a conocer el grupo, eso me hizo tomar decisiones equivocadas y todavía puedo seguir tomando decisiones equivocadas, pero en determinado momento me equivoqué.

Pero el mensaje que siempre hablamos fue ese. Yo en la Copa Oro siempre apuntamos a ser campeones y creía que el grupo lo podía lograr, el mensaje es el mismo y siguen respondiendo de buena manera, todavía no hemos ganado nada. Son circunstancias que el fútbol no da para vivirlas, cuando se gana se puede disfrutar y cuando se pierde hay que valorar todo lo que se ha hecho. Estoy tranquilo por la respuesta de cada uno de los jugadores desde el principio y orgullo de la responsabilidad de cada uno.

Estoy orgullo, lo único que han hecho los jugadores es entregarse a un país, un objetivo y un grupo, queremos seguir cambiando pensamientos y cambiando al país, ojalá que se pueda y estoy seguro que si nosotros clasificamos hacemos algo para que este país sea mejor», afirmó Luis Fernando Suárez.

A lo interno de La Sele, ya están listos para el duelo ante Canadá este jueves a las 8:05 de la noche en el Estadio Nacional, que lucirá al 100% de su capacidad.