Suárez ha realizado un gran trabajo con La Sele

Redacción – Al inicio de la octagonal muchos lo querían fuera de La Sele, Luis Fernando Suárez demostró ser un estratega de enorme categoría y en medio de este proceso revela que le ha hecho caso a «mariposas en el estómago» a la hora de convocar.

Suárez afirma que cada jugador es un mundo, por lo que no tiene un biotipo o estilo definido a la hora de convocar a algún futbolista al cuadro patrio, debido que no ve en que equipo o que edad tienen, ya que mientras se amolde a su idea lo llamará.

Incluso, afirma que la sensación en su estómago al estilo de «mariposas» es el que le ha ayudado para llamar jugadores, lo cuáles nadie se esperaba en la Tricolor como los casos de Youstin Salas, Jewison Bennette, Anthony Contreras o Orlando Galo.

Esos son solo algunos nombres que llamaron la atención entre los ticos, pero eso sí, le exige a cada jugador que le da la confianza que no solo muestren fútbol en la cancha, si no que también saquen a relucir su inteligencia y que sepan cuál camiseta representan.

Luis Fernando Suárez habló en conferencia de prensa y afirma que los seleccionados no pueden dejar apagar la «llama» de vestir los colores de la Selección de Costa Rica, ya que si la misma se apaga ya no sirven para ponerse la roja de los ticos.

«Cada jugador es un mundo y la cuestión es que yo como entrenador debo distinguir cada mundo y ver que es lo que me sirve a mí, no puedo decir que hay una situación clara. Cada uno es una situación distinta, después hay una sensación en mi estómago que me dice que por aquí está bien y por ahí veo, entonces yo le hago caso a esas mariposas del estómago y tomo esa decisión, porque creo en eso también, eso para mí es lo más importante.

Después la exigencia para ellos, es que no solamente muestren su fútbol, si no que sepan a quién representan, eso si lo tengo totalmente claro, si es el país deben entregarse totalmente por el país, hay que no solamente correr, porque esa es la más fácil, si no ser inteligente, tener el deseo de hacer las cosas correctamente, estar convencido y me parece que son valores que me parece que deben ser comunes en cada uno de los jugadores.

No solo en los nuevos, si no en lo que ya han cumplido con algo y uno le tiene que recordar que esa llama interior nunca puede terminarse, esas ganas de representar bien al país nunca puede acabarse y si acaso acabara la llamita ya no sirves para representar a la selección», afirmó Luis Fernando Suárez.