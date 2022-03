Fuller llega al filo de navaja a los juegos eliminatorios

Redacción – El técnico de La Sele, Luis Fernando Suárez, afirma que no tiene ningún temor poner a jugar a Carlos Martínez en lugar de Keysher Fuller en la Tricolor, debido que considera que el futbolista de San Carlos tiene la capacidad para hacerlo bien.

Fuller llega a la triple fecha eliminatoria con el riesgo de que si recibe otra amarilla podría quedar fuera un partido, dicha situación la viven seis seleccionados más.

Esa situación que vive el jugador del Herediano, Suárez la tiene muy presente y por eso da su voto de confianza a Martínez, que recibió su primer llamado al cuadro patrio, gracias a su gran rendimiento con la camiseta de los Toros del Norte.

Con un total de 660 minutos en ocho partidos y un gol, Martínez es uno de los mejores jugadores del plantel liderado por Douglas Sequeira, quién días atrás lo catalogó como el mejor lateral de Costa Rica, debido al buen desempeño en cancha.

La posición principal de Martínez es lateral derecho, lugar en el cuál la Tricolor ha tenido dolores de cabeza en la eliminatoria, por lo que en caso de Fuller se gane la amarilla ante Canadá y no puede estar ante El Salvador, Suárez confiará en el jugador norteño.

A lo largo de la eliminatoria, Ricardo Blanco fue el duelo de ese sector derecho, pero una lesión le impidió ser convocado para estos cruciales encuentros de marzo.

Aunque eso sí, Luis Fernando Suárez dijo en conferencia de prensa que si en dado caso Fuller recibe una sanción, también podía echar mano de Ian Lawrence de Alajuelense.

«No tengo ningún temor poner a Carlos Martínez a jugar en lugar de Fuller, me parece un grandísimo jugador y no tengo miedo. Hay circunstancias como lo que pasó en Jamaica, que nos dio para jugar con Matarrita y Oviedo como lateral derecho, doy otra que Ian Lawrence es ambidiestro, ósea puede jugar por cualquiera de los dos lados y creo que si estoy cubierto hoy es en ese sitio en la banda derecha», afirmó Suárez.