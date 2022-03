Pérez coloca a su arquero por encima de Keylor Navas

Redacción – El técnico de El Salvador, Hugo Pérez, afirma que su país tiene en Mario González, el mejor portero de la eliminatoria hacia el Mundial de Catar 2022.

Pérez está fascinado con el trabajo del arquero de La Selecta, que ha impedido que su país haya sufrido goleadas estrepitosas en la ruta a la Copa del Mundo, a pesar que la nación centroamericana está sin chances de clasificar desde varias jornadas.

Mario González de 24 años milita en el Alianza FC de su país y se ha robado las portadas de los diarios cuscatlecos, gracias a su gran nivel con el representativo salvadoreño.

En lo que va de la eliminatoria, González ha visto acción en 990 minutos a lo largo de 11 partidos, donde ha recibido 14 goles. Esos números lo colocan como uno de los arqueros con más goles permitidos en la octagonal.

Pese a esos números, Hugo Pérez señaló al Diario El Gráfico que cuenta con el mejor portero de la toda la eliminatoria, generando así gran ola de comentarios ya que lo pone encima de arqueros como Milan Borjan de Canadá y Keylor Navas de Costa Rica.

«Tenemos al mejor portero de la octagonal. Ojalá Mario siga así porque alguien se lo va a llevar. no me gusta alabar a mis jugadores pero me quito el sombrero ante Mario», afirmó Hugo Pérez, entrenador de El Salvador.

En suelo salvadoreño están muy felices con su guardameta, ya que en el juego que empataron 1-1 en Kingston, Jamaica, sus tapadas fueron fundamentales.