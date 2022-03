La campaña ha sido criticada por diferentes sectores.

PLN señala en reiteradas ocasiones que ellos hayan contratado o creado este vídeo.

Redacción- El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) pidió cuentas a las tres empresas que habrían producido el vídeo «Un Salto al vacío» donde se observaban a personas saltado de un edificio en lugar de votar por Rodrigo Chaves Robles, en la segunda ronda electoral el próximo 3 de abril del 2022.

Preliminarmente, se relaciona al vídeo con el Partido Liberación Nacional (PLN), quienes en reiteradas ocasiones niegan que ellos hayan contratado o creado este vídeo.

Por eso, el TSE le pidió a las empresas Inti Casting & Estudio S.A., El Drim Tim S.A. y al edifici Sigma Business Center, así como a Tesorería del Partido Liberación Nacional involucradas en el vídeo a que les facilite toda la documentación, copia de los contratos, facturas y medios de pago relacionados con el polémico vídeo publicitario.

La solicitó se hizo mediantes lo oficios n.° DFPP-0404-2022, DFPP-405-2022, DFPP-0411-2022 y DFPP-0415-2022.

Dicho plazo para presentar toda la documentación se cumple el próximo jueves 31 de marzo, tan solo 3 días antes de las elecciones.

El Colegio de Psicólogos que lo consideran de alto riesgo y gran peligrosidad para la población en general, y aún con mayor afectación para la población vulnerable.

El fotógrafo Eloy Mora habría dicho que él y su empresa Drim Tim crearon el vídeo que tenía como fin ser parte de la campaña del Partido Liberación Nacional (PLN) en la contienda por la segunda ronda electoral.

No obstante, señalan que el mismo nunca fue lanzado de manera oficial por la agrupación verdiblanca, quienes han mantenido la postura de no tener relación alguna con este vídeo y que no forma parte de la campaña del partido.