La pareja tiene 27 años de matrimonio, se casaron a los 17 años

Redacción- Esposa del reguetonero, Daddy Yankee, Mireddys González, contó las locuras que han hecho las fanáticas del puertorriqueño con tal de robarle un beso, y que incluso, algunas si se lo han dado.

González confesó todo esto durante una entrevista para el medio BurbuTV en Youtube, en la cual habló sobre todo lo que han soportado, pues muchas cruzan la línea de respeto y que inclusive una vez tuvieron que coserle la oreja al cantante, pues se la jalaron tan fuerte al punto de desgarrarla con tal de darle un beso.

“Lo han llegado a besar en la multitud de personas, lo han tratado de besar montones, hay unas que le agarran la cara hacia un lado y lo besan… Una al jalarlo le desgarró la oreja”, contó.

La pareja del rey del reguetón, dijo que esta ha sido una de las experiencias más feas, pues tuvieron que llevarlo de emergencia al hospital porque no paraba de sangrar.

De igual forma, narró la historia de la vez que una fanática llegó hasta la habitación del hotel a tocar la puerta, a irrespetar el espacio del artista.

González cuenta que esto fue después de un concierto en Los Ángeles en donde ella lo acompañó.

“En ese hotel para subir tenías que poner una llave y marcar el piso a una habitación, y siento en la noche que tocan la puerta, me asomo por un hueco y le dije a Raymond, veo a una muchacha con unas flores en las manos y él me dice ‘olvídate de eso, no vengas a abrir la puerta’ y yo me acuesto”, detalló.

Asimismo, mencionó que a la hora, vuelven a escuchar la puerta y era la misma mujer con las flores.

“Yo decía esta muchacha cómo llegó hasta aquí, eso la dejaron subir desde abajo, y voy para allá y está con las flores y dije abro y cojo las flores para que se vaya y Raymond me dijo: ‘no abras la puerta’”.

Y aunque no le abrieron la puerta en toda la noche y no los dejó dormir bien, González dijo que escuchó cómo a las 4 horas casi amaneciendo volvió a tocar a la puerta.

«Estaba amaneciendo y tocan la puerta y ya había soltado las flores y abrí la puerta y le dije ‘¡Gracias!’ y cerré para que se fuera y supiera que (Daddy) estaba con su esposa”, agregó.

La pareja cumplió 27 años de matrimonio el mismo día que el cantante anunció su retiro de la música. Ambos se conocían desde pequeños y se casaron a los 17 años.