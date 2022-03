Redacción- ¡Orgullo tico! Francisco Calvo marcó un fabuloso doblete para así darle un agónico empate de 3-3 al San José Earthquakes ante Columbus Crew en acción de la fecha 2 de la MLS.

El defensor costarricense plasmó su nombre en un juego emocionante, que tuvo muchas acciones de principio a fin, donde los de San José lograron empatar en el último suspiro del compromiso, teniendo de héroe a Calvo.

Francisco Calvo with his first with the Quakes! pic.twitter.com/uYbi8aQNGt

— San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) March 6, 2022