Redacción – Golazo de chilena llevó a Anthony Contreras al once ideal de la jornada 13 de la eliminatoria hacia el Mundial de Catar 2022.

Contreras figura en el equipo ideal junto a Keysher Fuller, Joel Campbell y Keylor Navas, que se ganaron el privilegio de estar en esta formación, gracias a la notable labor realizada en el triunfo patrio de 1-2 ante El Salvador.

El oriundo de Pavas se ganó el respeto de toda Costa Rica, gracias a su notable desempeño con la Tricolor, donde le han bastado solo dos partidos para demostrar que tiene la calidad de sobra para enfundarse la camiseta de La Sele.

Anthony Contreras gets on his bike! 🚲

Muchos fanáticos han elogiado la enorme humildad del atacante de 22 años, que se ha mantenido al margen de las redes sociales, ya que no se le ve publicando fotos ni mucho menos, lo cuál demuestra su enorme concentración por destacar.

Su ficha es del Herediano, pero está prestado este semestre en Guanacasteca, donde es una de las grandes figuras del conjunto liderado por Luis Fernando Fallas.

Por su parte, la aparición en el equipo ideal de Navas se debe a sus notables intervenciones contra los salvadoreños. Mientras, que Fuller se lució con una asistencia en el gol de Joel Campbell, que también ganó el derecho de aparecer en el mismo.

Además, estos cuatro ticos también aparecen jugadores como Christian Pulisic, Paul Arriola y Miles Robinson de Estados Unidos. Sumado a Cyle Larin y Tajon Buchanan de Canadá. De México sobresalen Edson Álvarez y Johan Vázquez.

Our region's finest ✨ Here are the Best XI players of #CWCQ Matchday 13.

Lo mejor de la región ✨ Presentamos los mejores once jugadores de la Jornada 13 de #CWCQ. pic.twitter.com/udFo47YrGt

— Concacaf (@Concacaf) March 28, 2022