Redacción – El defensor costarricense, Julio Cascante, destaca con anotación en fabulosa goleada de 5-1 del Austin FC ante el Inter Miami en la MLS.

En un duelo de legionarios ticos en la cancha, Cascante fue estelar en el equipo del estado de Texas, mientras que Ariel Lassiter fue titular en el bando del Miami.

La escuadra donde Cascante es punto alto marcó la pauta y al minuto 22, el argentino Sebastián Driussi dio cifras de 1-0 a favor del Austin FC.

Cascante tuvo su momento de júbilo al minuto 26, luego de que aprovechara un centro de Kolmanic que vio como el costarricense conectó la pelota con un fantástico cabezazo para así sellar el ¡GOOOOL! para el 2-0 en el marcador.

Goal ➡️ celebrating with the fans! @JulCascante loves you, Austin. pic.twitter.com/9JeD7mqmGJ

— Austin FC (@AustinFC) March 6, 2022