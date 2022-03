Este es el quinto tema de la artista

Redacción- La cantante Pau Mor, es considerada como una promesa de la música latina, pues sus canciones han logrado un gran éxito y ahora va con todo con su nuevo sencillo «Boomerang», un tema pop urbana que habla sobre el amor propio.

Esta canción habla sobre la toxicidad en las relaciones de pareja. El nuevo tema fue escrito por José Gaviria (compositor y productor ganador del Grammy Latino) y la masterización y la mezcla estuvo a cargo de Mosty.

“Boomerang”, es mi quinto sencillo, es una canción escrita en tercera persona, habla de una relación tóxica. Un amor que no era correspondiente. Sé que mucha gente se podrá relacionar con la historia de esta canción. Yo quiero que “Boomerang”, sea como un tipo de himno, un himno de superación para esa persona o situación tóxica que a veces cuesta dejar. Esta canción es un tipo de recordatorio que uno se tiene que ser fiel a uno mismo”, explicó la cantante.

El tema se encuentra disponible en todas las plataformas musicales, además cuenta un video musical en Youtube, el cual fue grabado en Los Ángeles, Estados Unidos, bajo la dirección de Jonathan Specktor y Juan Pablo Rodríguez y la producción de Simon Brand.

“Tengo la suerte de contar con un gran equipo y un público maravilloso que me apoya y se motiva y me motivan a mí en cada tema. Lo más valioso es saber que la gente se conecta con mis temas, que siente la canción, se conecta con la letra, con el video, etc. He recibido varios comentarios “gracias por hacer lo que haces, tu música me alivia”, “necesito más música tuya”, “la letra de esta canción, me describe perfecto” ¡Esos comentarios son gasolina para mí!,» expresó Pau.

Pau tiene sangre costarricense así como colombiana, actualmente tiene 20 años y vive en Miami, Estados Unidos.

El nuevo sencillo forma parte de un disco que estará bajo los géneros de pop y urbano. Recientemente Pau fue invitada a los premios Billboard

Pau, a finales del 2020 lanzó su éxito “Adrenalina”, a inicios del 2021 la artista sacó al mercado su tema “Santa Teresa”, en donde habla de la belleza que ofrece Costa Rica.