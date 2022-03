Redacción- El defensor izquierdo Ronald Matarrita anotó y dio dos asistencias en el compromiso del Cincinnati contra el Inter Miami, donde volvió a la convocatoria luego de perderse el último partido por lesión.

La anotación llegó al minuto 18 del primer tiempo cuando Matarrita conectó de seguido un centro y el disparo salió cruzado y fue imposible de detener para el guardameta rival.

Al minuto 23 de la primera parte Ronald Matarrita sacó un espectacular centro para asistir al delantero Brandon Vázquez y así poner el marcador 2-0 a favor del Cincinnati.

Otra vez Matarrita apareció, ahora para volver a asistir nuevamente a Brandon Vázquez, luego de que Matarrita sacará un gran centro y que solamente Brandon tuvo que conectar con un cabezazo para poner el marcador 3-1 a favor del Cincinnati.

The connection that just keeps on giving. @MatarritaRonald bends it in like Beckham, and @Brvndonv dunks it home 🔥#CINvMIA | #AllForCincy pic.twitter.com/BYvh0eiZXc

— FC Cincinnati (@fccincinnati) March 19, 2022