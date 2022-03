Navas es consciente que muchos quieren ver a la Tricolor fracasar

Redacción – El arquero de la Tricolor, Keylor Navas, cuestiona a los costarricenses que no quieren ver a La Sele en el Mundial de Catar 2022, a pesar de que más bien deberían estar apoyando al equipo de los ticos en esta triple fecha eliminatoria.

Navas señala que nunca se toma nada personal, ya que no necesita que alguien le diga que se equivoco, debido que cuando hace algo inadecuado el es responsable de sus actos y por eso señala que Dios le dio una personalidad donde confía en su talento.

Para el arquero del poderoso PSG, que llegó al país este 22 de marzo pasadas las 6:00 pm, luego de superar un cuadro gripal que lo aquejó, afirma que confía en que el cuadro patrio salga adelante, a pesar de la gran cantidad de ticos que desean lo peor.

Keylor Navas no dudó en señalar a los ticos, que por intereses personales o de otra índole quieren ver mal al cuadro patrio liderado por Luis Fernando Suárez.

«Yo no hablo personal y no me tomo las cosas personales, porque gracias a Dios me da una personalidad donde confío en lo que puedo hacer y cuando me equivoco no necesito que me digan que me equivoqué, cuando yo sé que me equivoqué. Eso es parte del crecer, del salir adelante y saberlo, pero yo si creo que hay mucha gente como selección en general, a pesar de ser costarricenses no quieren que Costa Rica este en el Mundial por algún interés o por lo que sea, entonces a eso me refiero y no hablo directamente», afirmó Keylor Navas en su llegada al país.

🔥 “Muchos a pesar de ser costarricenses quieren ver a Costa Rica fuera del Mundial”, Keylor Navas pic.twitter.com/pZj5xJ1qwx — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 23, 2022

Navas se integró a los trabajo del cuadro tricolor a partir de este miércoles 23 de marzo, con el fin de alistar el juego crucial ante Canadá del jueves a las 8:05 pm.