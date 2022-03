Navas podría anunciar su adiós de la Tricolor en caso de no clasificar a Catar

Redacción – ¿Se acerca su retiro de La Sele? Es la pregunta que se hacen muchos costarricenses, luego de que Keylor Navas dejara entrever su posible adiós de la Tricolor, dependiendo de lo que pase en esta triple fecha eliminatoria hacia Catar 2022.

Navas espera que Bryan Ruiz tenga muchos partidos más, luego de que el Capi dejara saber que está en la etapa final de su paso por el cuadro patrio y en caso de que La Sele no clasifique al Mundial, el volante se despedirá en el cierre de la eliminatoria.

Pero desde la óptica del arquero de 35 años, no solo Ruiz podría estar jugando sus últimos duelos con la roja de los ticos, ya que dejó ver que nunca se sabe cuando se puede terminar su trayectoria en el equipo tricolor, con el cuál ya ha ido a dos mundiales.

Esto lo dijo el «Halcón» en su llegada al país este 22 de marzo pasadas las 6:00 de la tarde proveniente de París, Francia, luego de superara un cuadro gripal que lo aquejó.

Keylor Navas atendió a la prensa deportiva y por eso señala que no espera que sean los últimos partidos de Bryan Ruiz o de otros jugadores de la Tricolor.

«Ojalá sean muchos más para Bryan Ruiz y para nosotros también, creo que no solo pueden ser los últimos para Bryan, si no para muchos de nosotros también, entonces hay que disfrutarlos, llevamos muchos años en la selección y nunca se sabe cuando puede terminar esta trayectoria en la selección y de tantos logros que hemos tenido, hay que vivirlo y esperamos que no sean los últimos este fin de mes», afirmó Navas.

A partir de este miércoles 23 de marzo, Navas se unirá a los trabajos liderados por Luis Fernando Suárez, que tiene al grupo con la motivación al tope para el crucial duelo ante Canadá este jueves a las 8:00 pm en el Estadio Nacional.