El argentino se encuentra emocionado de poder volver a la música, pues asegura que es una parte fundamental de él

Redacción- ¡Al fin! Luego de un proceso judicial de casi tres años, el cantante argentino Paulo Londra y la productora Big Ligas lograron arreglar sus diferencias de forma amistosa en la corte de Miami el pasado mes de noviembre. Gracias a esto Londra regresó el día de hoy con nuevo sencillo.

«Plan A» es el nombre del nuevo tema con el que Paulo regresa, y esta vez siendo firmado por Warner Music.

El argentino no tardó en demostrar su emoción de poder volver a la música, pues asegura que es una parte fundamental de él, «si no hiciera música, una parte de mí no viviría más», dijo el trapero.

«Después de 3 años, En dos dias vuelvo con un temeke llamado Plan A, quiero agradecer a mi padres, mi familia y a todos los que me siguieron escuchando en las malas, porque se vienen las buenas», escribió hace dos días Londra.

Después de 3 años, En dos dias vuelvo con un temeke llamado Plan A, quiero agradecer a mi padres, mi familia y a todos los que me siguieron escuchando en las malas, porque se vienen las buenas — “ElAsperMaster23” jeh (@PauloLondra) March 21, 2022

¿Qué significa para Londra el número 23?, pues esta canción salió hoy 23 de marzo y se le puede ver en el video musical usando el número.

El artista ha dicho en diversas ocaciones, que es por el número que solía llevar uno de sus grandes ídolos, Michael Jordan en su camiseta como jugador de Chicago Bulls.. Tal es así que el nombre de Londra en Twitter es “ElAsperMaster23″.

El video se estrenó a las 3:59 pm e inmediatamente se llenó de comentarios y de miles de vistas, los fanáticos de Londra estuvieron esperando esto por años y aseguran que el argentino no decepcionó y ansían escuchar más música.

¿Qué pasó entre Paulo Londra y Big Ligas?

En el año 2019, Londra firmó un contrato con el productor colombiano Ovy On The Drums, con el cual, han trabajado artistas como Karol G, Tini, Anuel, entre otros.

Tiempo después en marzo del año 2020, el cantante argentino inició una demanda judicial contra la productora Big Ligas por una representación negligente, en respuesta a eso, Big Ligas, salió diciendo que hasta el año 2025 se le otorgarían todos sus derechos musicales, tanto en canciones y voz a Londra. Por lo tanto, Paulo no pudo sacar nuevos hits en casi tres años.

Desde que salió a luz todo el proceso judicial, se creó un hashtag a favor de Londra #FreePaulo, entre los artistas que apoyaron al argentino se encontraban: Bizarrap, Duki, Lit Killah, Kodigo, Tiago, J Balvin, Ed Sheeran y muchos más.