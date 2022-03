Redacción – El reconocido delantero tico, Marco Ureña, brilla con golazo y dos asistencias en gran triunfo por 3-0 del Central Coast Mariners ante Adelaide United en acción de la A-League de Australia.

Como es costumbre en la temporada, Ureña fue titular y desde los primeros minutos se le vio inspirado dentro de la cancha, lo cuál refleja la enorme confianza del atacante de 32 años, que ha vuelto a sonreír en el balompié australiano.

Con el número 12 en su espalda, el tico fue un dolor de cabeza para la defensa rival, que vio como al minuto 27 se quedaron con 10 hombres, luego de que su portero Joe Gaucci arrollara de forma brutal a Ureña, generando así la tarjeta roja.

It took a trip to the VAR monitor for referee Alireza Faghani to send off Joe Gauci, after the goalkeeper took out Marco Ureña.

