El ex-presentador se encuentra viviendo en Estados Unidos

El querido ex-presentador, Victor Carvajal, dijo que sinceramente si le hace falta su país, sin embargo, no extraña a nadie.

Carvajal, cerró todas sus redes sociales, únicamente tiene TikTok, aplicación en donde interactúa con sus seguidores y en algunas ocasiones hace «en vivos» para ponerse al día y platicar con ellos.

En su más reciente «en vivo», el tico comenzó a contestar algunas preguntas que le hacían, entre ellas, salió «¿extraña Costa Rica?» y él dijo estas palabras, en donde se expresó sinceramente y destacó que solo extraña a su mejor amigo.

«Sí, lo que pasa es que no tengo a quien extrañar, ¿entienden la diferencia?. O sea, pues por supuesto que extraño mi gente, mis amigos, hablo en plural para sentirme importante de que tenía un montón de amigos pero no.. extraño mucho a mi mejor amigo.. la comida..el cariño de la gente, gracias a Dios ustedes me lo transmiten a la distancia por esta red social, entonces por ese lado todo bien..Pero no tengo a nadie a quién extrañar», expresó Carvajal.

Desde su polémica con Teletica, el tico se tomó un descanso de los medios y se fue a vivir a Estados Unidos, en donde al parecer se encuentra muy bien y alegre.