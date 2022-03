Arias le tiró con todo a los árbitros

Redacción – El gerente deportivo de ADG, Yosimar Arias, afirma que los árbitros le robaron a Guanacasteca partido ante el Deportivo Saprissa en el Estadio Chorotega.

Arias no se guardó nada y crucificó a los encargados de impartir justicia en el duelo ante los morados, ya que considera que perjudicaron al club pampero.

Para el directivo de 41 años, un equipo como ADG trabaja con las uñas para mejorar y por culpa de errores arbitrales se juega con el arroz y los frijoles de la institución.

Pero su malestar fue más allá, ya que Yosimar considera que a Randall Poveda le queda grande el puesto como presidente de la Comisión de Arbitraje, debido que a los equipos no tradicionales se les mide diferente en los partidos.

Incluso, el gerente afirma que no quiere ver más en el Estadio Chorotega a Benjamín Pineda, quién fue el encargado de pitar en la cancha pampera.

Yosimar Arias no se guardó nada y denuncia que le robaron el partido a la ADG, además crítica a Andy Reyes por haberse tirado y así provocar el penal morado.

«Equipos como Guanacaste, Guadalupe y San Carlos, que son equipos no tradicionales tratamos con las uñas de trabajar, mejorar el estadio y que la gente venga para que vean buenos partidos, que venga un árbitro y que nos haga lo de hoy, no es justo y ya es demasiado, los árbitros no nos miden con la misma vara y entonces, con todo respeto a Randall Poveda creo que le está quedando muy grande el puesto.

No lo digo yo, lo dice Herediano y San Carlos, todo mundo lo dice y entonces, a como le quitaron los goles a San Carlos en la mesa, ojalá le hagan algo a Andy Reyes por como engaña al árbitro, Saprissa no necesita jugadores que engañen a los árbitros, hoy nos robaron el partido. Ya es muy cansado y nosotros nos estamos jugando la vida, no pueden enviar árbitros así.

Andy Reyes no sé quién lo toca y está deseando, la expulsión si era falta pero no roja, creo que ya es hora que la Comisión de Arbitraje se ponga seria. Se va mandar una carta porque ya no queremos este árbitro ante Saprissa», afirmó Yosimar Arias.