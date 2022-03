Salas ha disputado tres juegos en la eliminatoria

Redacción – Sueño de niño impulsa a Youstin Salas, volante de Grecia, que sacrificará tiempo con su familia para estar concentrado con La Sele, para así estar en óptimas condiciones a lo resta del microciclo y de esa forma convencer a Suárez.

Salas está comprometido al 100% con el cuadro patrio, lo cuál es digno de aplaudir, ya que La Sele tendrá su última practica de la semana este sábado y tendrá libre el domingo para así volver el 14 de marzo a los entrenamientos en el Proyecto Gol.

A pesar de ese día libre, donde los jugadores aprovecharán para compartir con sus familiares, Youstin pidió un permiso especial a la Fedefútbol, con el fin de que lo dejaran quedarse en el hotel de la Federación y así tener más descanso.

Desde la óptica del volante, quedarse en las instalaciones de La Sele es lo mejor, debido que le ayudará a dormir y alimentarse bien, sumado a que conversó con esposa, quién estuvo de acuerdo con la decisión de Salas, ya que conoce los esfuerzos que hace.

Youstin Salas habló con Deportivas Columbia y afirma que no quiere frustrar su sueño de estar en la misma sintonía con la Selección, por eso ha decidido realizar sacrificios.

«En esta concentración podemos ir a nuestras casas, pero yo soy una excepción porque me quedo en el hotel de la Federación, yo pido permiso porque tengo más descanso, duermo bien y me alimento bien, yo ya había hablado con mi esposa y ella, siempre está de acuerdo con todo porque es un sueño que yo tenía desde pequeño y no lo quiero frustrar en ese sentido, entonces estamos en la misma sintonía. Yo me quedo junto con tres compañeros más: Roan Wilson, Juan Luis Pérez y Daniel Chacón, que son un poco de más lejos con la estadía, pero yo siempre me quedo porque quiero estar bien para la Selección Nacional», afirmó Youstin Salas.

En la octagonal de Concacaf, Youstin Salas ha visto acción en los duelos de visita de La Sele a Canadá, México y Jamaica. En todos ha realizado un trabajo de punto fino.