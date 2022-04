Aguilera tiene contrato con La Liga hasta junio del 2025

Redacción – No hay dudas que Brandon Aguilera vive un fantástico momento deportivo a sus 18 años, lo cuál le ha valido para ser felicitado vía mensajes de texto por Agustín Lleida, quién ha elogiado al volante por su gran nivel en Guanacasteca y La Sele.

Aguilera dio a conocer que Lleida le ha escrito en los últimos días, con el fin de reconocerle su notable labor dentro de la cancha, donde ha demostrado su talento.

Lleida es el responsable de haber enviado a préstamo a Aguilera a Guanacasteca para este Clausura 2022, donde el oriundo de Naranjo tuvo que dejar todas las comodidades que tenía en el CAR rojinegro, con el fin de buscar minutos en el torneo tico.

Aunque al inicio no fue nada fácil para «Bebote», conforme fue pasando el tiempo se acomodó mejor a su nueva vida en Nicoya, donde es muy querido por los habitantes de la zona y por sus compañeros, que le han ayudado mucho.

Esa comodidad que ha encontrado en Guanacasteca le ha permitido a Brandon brillar por todo lo alto, ya que en el presente certamen suma 606 minutos en siete partidos, donde se ha dado el lujo de marcar dos goles y dar dos asistencias.

Dichos números le valieron para llegar a La Sele, donde mostró jerarquía en su debut ante Estados Unidos, donde hizo un fantástico partido al ayudar a la Tricolor a festejar un triunfo de 2-0 en el Estadio Nacional en el cierre de la octagonal.

Todo eso ha hecho que Lleida esté muy contento por el joven volante, que tiene contrato con Alajuelense hasta junio del 2025. Esta salida a préstamo tiene feliz a Aguilera, que asegura que ver acción con ADG le ha servido para ganar experiencia en primera.

Incluso, Aguilera deja claro que su compromiso con Guanacasteca es total, por lo que ahorita no está pensando si volverá al León para el próximo campeonato, si no que está con el objetivo en su mente de salvar al cuadro pampero de caer en el descenso.

«Agustín Lleida me escribe y me felicita, pero no pienso en el otro torneo aún, ahora estoy en Guanacaste, centrarnos en lo que estamos, terminar de salir del fondo y seguir puntuando, por eso estoy aquí. Esta parte de jugar en Guanacasteca me ha servido mucho y también lo de la Selección Nacional me ha dado mucha confianza y retomar el nivel, creo que los minutos en cancha me ayudan y me dan más experiencia, para que en un futuro sea donde sea ser un mejor jugador», afirmó Aguilera a Zona Técnica.