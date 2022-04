Manudos siguen primeros con 32 puntos

Redacción – El técnico español del León, Albert Rudé, le bajó el tono a la nueva derrota de La Liga ante Saprissa en el clásico 337 de la historia, luego de recordar que sigue de líderes y enfocado en lo que tienen que hacer para terminar primeros.

Rudé llevó a una caída de 2-0 al León ante el Monstruo y así llegar a cinco clásico dirigidos con los erizos, pero aún sin saber lo que es probar las mieles del triunfo, lo cuál ha generado una ola de críticas de parte del liguismo.

Desde la óptica del ibérico, un clásico siempre es 50-50 por lo que al parecer no le extrañó lo que pasó, por eso señala que no se enfoca en él, sino que lo hace desde el funcionamiento de Alajuelense, que se vio ampliamente superado en la cancha.

Albert Rudé habló en conferencia de prensa y trató de apaciguar el golpe de haber perdido otra vez contra Saprissa, que ya tiene nueve 9 partidos sin perder un clásico, pero aún así, el timonel erizo recuerda que siguen líderes con 32 puntos.

«Un clásico es 50-50 y es un partido aparte, todas las dinámicas y la tabla quedan aparte, no me enfoco en Albert Rudé, me enfoco en mi equipo y lo importante aquí es mi equipo, mi equipo sigue de líder y sigue enfocado en lo que tiene que hacer, este clásico que hemos perdido no nos define, sabemos lo que queremos y queremos ser campeones, sabemos que es importante seguir en el liderato, estamos en la cima y vamos a seguir peleando todos partidos que quedan, todas las finales que quedan para tomar ese liderato», afirmó Rudé.

Los manudos tendrán su revancha en el campeonato, este próximo domingo 1 de mayo cuando reciban a Jicaral en el Estadio Alejandro Morera Soto a las 11:00 am.