El Mariachi también atacó a Medford y lo catalogó de vendido

Redacción – Ante la crisis que vive el Monstruo en el campeonato, Alonso Solís, gran ídolo del Saprissa da la cara y asegura que le duele la situación que vive el equipo más ganador del país, debido que según él nadie siente la camiseta del club como él.

Solís aprovechó su participación en el programa Conexión Fútbol de Canal 11 para hablar del difícil momento morado, que en los últimos cuatros partidos cosecharon tres derrotas y un empate, lo cuál ha generado gran molestia en el saprissismo.

Las críticas y ataques hacia los jugadores del Monstruo son constantes en las redes sociales, por lo que el recordado número 10 del club, no oculta que le enoja y le duele el bache que atormenta al Saprissa, pero aún así, dice que los números aún respaldan.

En este popular programa de Repretel dirigido por Pablo Guzmán, Solís tuvo una discusión con Hernán Medford, a quién también atacó al señalarlo de «usted es de cualquiera, usted se vende y se va donde sea», fue parte del argumento del ídolo morado.

Incluso, Medford dijo que él salvó al Saprissa de la quiebra y Solís vivió a costillas de él durante mucho tiempo. Esta acalorada discusión se hizo viral en redes sociales.

Lea también: Barrantes dice que Cartaginés debe creérsela más para seguir en los primeros lugares

Alonso Solís no se guardó nada y afirma que se siente parte del Saprissa todavía, ya que según él cuando tiene que decir algo habla con el presidente o gerente deportivo.

«Nadie siente la camiseta de Saprissa, más que yo. Me duele, me enoja y me molesta. Estoy molesto, pero aún así todavía los números respaldan, hay un montón de cosas mal, pues sí, pero la diferencia es que si yo tengo que decir algo llamo a Juan Carlos Rojas o Ángel Catalina, les digo a ellos y no tengo que decirlo afuera. Yo si me siento parte, yo siento la camisa de Saprissa, yo la siento», afirmó Alonso Solís en Conexión Fútbol.

Hablar de Solís en Saprissa es hablar de una leyenda de la institución junto con otros grandes jugadores de la historia morada como Gabriel Badilla, Evaristo Coronado, Víctor Cordero y Paté Centeno.