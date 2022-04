Se tomaría un par de semanas para descansar y evaluar opciones laborales

Redacción- Carlos Alvarado afirma que aún no tiene definido qué hará en su vida luego que termine su mandato el próximo 8 de mayo.

Debido a que el todavía Presidente de la República afirma que él tiene que mantenerse trabajando por haber renunciado a su pensión de lujo.

Beneficio que se le otorga a cada persona que haya ocupado la silla presidencial y al cual tiene derecho, pero él decidió meses atrás renunciar a esta posibilidad.

Por lo que afirma que al terminar su etapa en Casa Presidencial se tomará unas semanas de descanso y luego comenzará a buscar empleo.

«Lo primero que voy a hacer a partir del 8 de mayo va a ser descansar, voy a descansar por un tiempo, estar en familia, pero sobre todo descansar, sí buscaré en qué ocuparme, sobre todo para trabajar, aún no tengo definido dónde me incorporaré a trabajar, o en qué área, no lo tengo definido».

«Con la Universidad de Sussex que es mi alma mater en Inglaterra yo lo que he dado son conferencias, al menos un par de conferencias y no descarto dar conferencias en el futuro, pero no tengo planeado incorporarme en el corto plazo a la Universidad de Sussex al cuerpo académico», declaró Alvarado.

El todavía cabeza del Poder Ejecutivo le pasará la estafeta a Rodrigo Chaves el próximo 8 de mayo, fecha que establecen las leyes del país para lo que corresponde al traspaso de poderes.

Día a partir del cual el político de 42 años de edad se tomaría un par de semanas para descansar y luego evaluar opciones de trabajo.