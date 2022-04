Actualmente Carvajal se encuentra viviendo en Estados Unidos

Redacción- Victor Carvajal le volvió a dar una oportunidad al amor, pues ahora se encuentra en una nueva relación amorosa, en donde destaca que nunca había experimentado algo así.

En una entrevista con La Teja, el ex presentador habló sobre su nueva pareja, la cual, quiso mantener su nombre en privado, pero menciona que decidió darle un nueva oportunidad a su corazón y darse la experiencia de andar con alguien, quien ha sido una bendición en su vida.

«Completo, como persona, también respetado, querido, amado, muy bien. Lo bonito es que, aunque no lo crean, los dos compartimos una fe muy profunda en lo espiritual y en Dios y ha sido una experiencia muy bonita», dijo Carvajal al medio antes mencionado.

La pareja lleva un poco más de dos meses, y por casualidades de la vida, fue el novio de Carvajal que le escribió a él, ya que lo googleo y se enteró de muchas cosas que leyó en La Teja.

«No le tuve que contar, cuando nos estábamos conociendo él se metió a Internet, puso mi nombre en Google y lo primero que le salieron fueron las notas de La Teja, entonces gracias a ustedes se enteró de mí», comentó.

Asimismo, el tico expresa que es una persona que lo hace sumamente feliz y lo hace sentir pleno, algo que desde hace mucho tiempo no sentía.

«Como persona es encantadora. Supercarismático, me hace reír y eso cuesta mucho. Me trata muy bien, me hace sentir seguro y al fin puedo decir que estoy pleno. Es una persona que ha venido a sanar ciertas áreas que estaban bastante lastimadas de mi vida».