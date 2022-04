Catalina está envuelto en una gran polémica

Redacción – El gerente deportivo del Monstruo, Ángel Catalina, está envuelto en una enorme polémica, luego de que se diera a conocer que ingresó al camerino de los árbitros a protestar fallos dados en el Clásico del Buen Fútbol en La Cueva.

Según el informe arbitral revelado por Tigo Sports y escrito por Juan Gabriel Calderón, árbitro central del juego, reveló que finalizado el primer tiempo el ibérico se acercó a ellos para protestar la expulsión a David Guzmán y demás fallos de la etapa inicial.

Las protestas del europeo iniciaron en el túnel y continuaron hasta la puerta del camerino de los referís, lo cuál hizo necesaria la intervención del comisario de la Unafut, con el fin de calmar el disgusto del gerente del Monstruo.

Pero solo instantes después, Catalina volvió y tocó la puerta del camerino, donde pidió permiso para ingresar, el cuál según Juan Gabriel Calderón se le negó, pero el directivo hizo caso omiso y entró para seguir reclamando con todo.

Incluso, Warner Acuña, comisario de Unafut fue quién tuvo que sacar al español, que al parecer estaba furioso por lo sucedido con los silbateros en La Cueva.

Saprissa vive una crisis no solo en lo deportivo, si no que también en la parte administrativa, debido que este tipo de comportamientos no son dignos de un gerente deportivo del equipo más ganador del país.