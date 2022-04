Contreras llegó a cinco goles en el torneo

Redacción – El excelente delantero de Guanacasteca, Anthony Contreras, dio a conocer que ya está recibiendo clases de inglés, con el anhelo de prepararse de gran forma salir pronto al fútbol del extranjero, donde podría marcharse próximamente.

Contreras es punto alto en el empate de 2-2 de ADG en Tibás, gracias a su gran olfato goleador, el cuál sacó a relucir en La Cueva, ya que se dio el lujo de anotarle a Aarón Cruz al minuto 51 tras cerrar con broche de oro un pase de Joseph Bolaños.

Ese gol fue celebrado por todo lo alto por el oriundo de Pavas, que no solo brilla con Guanacasteca, si no que en el cierre de la octagonal destacó con La Sele al marcar dos goles en tres juegos disputados, que reflejan su prometedor futuro deportivo.

🗣 ¡GOL! 💚❤️

Gran jugada de Joseph Bolaños que asiste a Anthony Contreras para el empate en el Ricardo Saprissa.#SAP 1 🆚 #ADG 1 pic.twitter.com/81aTDRX4Ys — FUTV (@FUTVCR) April 7, 2022

Su notable desempeño en los últimos meses ha despertado el interés de varios clubes del fútbol internacional, que siguen de cerca al atacante de 22 años, que tiene como representante a Kurt Morsink, quién le ha ayudado a tomar clases de inglés.

Estas lecciones que está recibiendo son con el fin de estar lo mejor preparado posible, cuando se de la oportunidad de irse al exterior. Incluso, el artillero reveló que trata de ver jugadores de ligas importantes del mundo, con el fin de copiarlos.

Anthony Contreras toma previsiones y en charla con ESPN Costa Rica señaló que ya se está preparando para dar el salto al fútbol internacional cuando se le de el chance.

«Trato de ver jugadores de esas ligas importantes para poder copiarlos, porque son gente que hacen muy bien las cosas y me motivan para seguir trabajando. El representante me ha estado ayudando con las clases de inglés, por si en algún momento se da el salto al ámbito internacional, entonces he estado en clases para poder llegar preparado a la hora que pueda salir», afirmó Anthony Contreras a ESPN Costa Rica.

No hay dudas que Contreras es una de las estrellas del cuadro pampero, que con el empate en Tibás llegó a 13 puntos en la décima posición del torneo.